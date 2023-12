Juve, Allegri: «Per Giuntoli partita diversa, su Vlahovic rigorista…»

Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in vista della sfida tra i bianconeri ed il Napoli

Massimiliano Allegri ha parlato a Dazn a poche ora dal fischio d’inizio della sfida tra Juve e Napoli.

GIUNTOLI – «L’ho visto molto sereno. Sicuramente per lui non è una partita come le altre perché comunque dopo otto anni a Napoli non sarà semplice. Però l’ho visto abbastanza sereno».

VLAHOVIC – «I rigori li ha sempre tirati, li ha sbagliati, li ha fatti. Poi bisognerà vedere il momento della partita e decideremo».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUS NEWS 24