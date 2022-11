Juve, Allegri ritrova Bremer e Di Maria per il derby d’Italia

Si svuota l’infermeria della Juve in vista del derby d’Italia con l’Inter: Allegri recupera Angel Di Maria e Bremer

Si svuota l’infermeria della Juve in vista del derby d’Italia in programma domani sera.

Per l’occasione, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Allegri ritroverà Di Maria e Bremer, primi ritorni in una lunga lista di infortunati. Dopo di loro i bianconeri sperano di sciogliere gli ultimi dubbi sulla presenza di Dusan Vlahovic.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCONERI SU JUVENTUSNEWS24.COM