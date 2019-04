Juve, l’ex Amoruso sentenzia: «Rugani stasera dimostri di essere da Juve»

Juve, arrivano le parole dell’ex attaccante Nicola Amoruso: «Rugani deve dimostrare di essere un calciatore da Juventus»

Nicola Amoruso mette in chiaro le cose: queste sono le partite in cui si deve fare il salto di qualità. L’ex attaccante della Juve si riferisce soprattutto a Daniele Rugani. Ai microfoni di MC Sport, ha infatti detto: «Rugani? È arrivato il momento di dimostrare di essere un calciatore da Juventus. Secondo me manca ancora in qualcosa, tipo la cattiveria nell’uno contro uno. Può essere una svolta per lui, deve dimostrare di essere maturato».

Nick Dinamite parla della sfida con l’Ajax, menzionando anche l’assenza di Chiellini: «Chiellini è il leader della difesa, quando è mancato la difesa ha sofferto, anche Bonucci soffre quando non c’è il capitano. Nell’Ajax ci sono due-tre elementi di spicco, di grande qualità, giocatori che hanno nel loro DNA grandi capacità tecniche. È una squadra molto ben organizzata, lavorano da anni in questo senso, ma credo che abbia affrontato il Real Madrid nel periodo peggiore, altrimenti non avrebbe mai vinto. L’approccio è importante, non bisogna dare per scontato che il turno si passi senza l’approccio giusto».