Juve, è ARRIVATO Bremer al J-Medical in STAMPELLE: sensazioni NEGATIVE – VIDEO

L’arrivo di Gleison Bremer, difensore brasiliano della Juventus, al J-Medical dopo l’infortunio al ginocchio. Tutti i dettagli

Gleison Bremer è arrivato in questi minuti al J-Medical per sottoporsi agli esami al ginocchio dopo l’infortunio di ieri in Red Bull Lipsia-Juventus di Champions League.

Gleison #Bremer arrivato al J Medical per sottoporsi ad esami dopo l'infortunio in #RBLJUV ⚠️ Difensore in stampelle 🙏🏻 pic.twitter.com/zqd417aLQJ — JuventusNews24.com (@junews24com) October 3, 2024

Le sensazioni al momento non sono positive, visto l’utilizzo delle stampelle per camminare. Nelle prossime ore è atteso il comunicato ufficiale del club bianconero per chiarire le sue condizioni e definire i tempi per il ritorno in campo.