Juve, Cagni: «Con Thiago Motta i calciatori sono più LIBERI, su Vlahovic e Yildiz dico QUESTO»

Le parole di Luigi Cagni, ex allenatore, sull’impatto di Thiago Motta alla Juventus. I dettagli

Luigi Cagni ha parlato della Juventus in esclusiva a JuventusNews24.

Partiamo da un commento sulla nuova Juventus di Thiago Motta: le piace? Un primo mini bilancio dopo questo inizio di stagione.

«Quando guardo le partite vado a istinto. La cosa che mi piace molto, oltre a vedere una squadra organizzata, è che i giocatori hanno una grossa percentuale di libertà.

Rispetto al passato questa è sicuramente una differenza, è la mia sensazione ma parlo dell’allenatore che mi dà questa impressione quindi è una cosa che mi piace. Perché siamo arrivati ad oggi con una percentuale molto alta di robot in campo…».

Un commento su Kenan Yildiz: da allenatore le chiedo un’analisi tecnica sul giovane numero 10 e se può ripercorrere la strada di Del Piero, Baggio e altri grandi bianconeri

«Queste sono le pressioni che devi sopportare e avere l’umiltà di voler imparare tutti i giorni, perché ha la fortuna di avere delle qualità naturali molto importanti: tocca a lui adesso ma io sono convinto che accadrà perché ha una bella faccia. Negli occhi lo vedi, il giocatore ha passione e quando nasci con la fortuna di avere tutte quelle doti tocca solo a te ma se lo fai diventi un giocatore importante per la Serie A»

⁠Vlahovic è il vero leader della Juventus? Può crescere ancora e con Motta diventare un vero bomber?

«Lo collego a quello che ho detto adesso, perché anche lui ha bella faccia. Fisicamente ha difficoltà a entrare in forma per la sua stazza fisica ma poi è ancora molto giovane. Io continuo a dire che deve difendere meglio la palla quando la sua squadra esce dalla propria fase difensiva, essere più capace a non farsi anticipare o a perderla ma io l’ho visto bene. Ma è una squadra che è allegra, una squadra che è serena: ogni giocatore è nell’organizzazione e tira fuori qualcosina anche di suo e l’allenatore non dice niente. Sono liberi e si vede che sono più rilassati».

