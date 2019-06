Si parla di un forte interessamento del Manchester City per Joao Cancelo. Scopriamo come la Juve potrebbe nel caso fare a meno del terzino

Oltre alla telenovela allenatore, in questi giorni fonti autorevoli parlano di una trattativa tra Juventus e Manchester City per l’acquisto di Joao Cancelo. A prescindere dagli eventuali motivi, i bianconeri perderebbero uno dei terzini più talentuosi e promettenti d’Europa. Soprattutto in un periodo in cui il mercato non offre molto.

Se non si riuscisse a individuare un terzino adeguato, una soluzione potrebbe essere cambiare assetto tattico. Passare a una difesa a 3 con Cuadrado a tutta fascia. O perché no, provare a reinventarsi Spinazzola su quel lato.