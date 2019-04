Giorgio Chiellini ha saltato le ultime partite per un infortunio al polpaccio, e la sua assenza si è fatta sentire soprattutto nel doppio confronto in Champions contro l’Ajax. Il capitano bianconero ha preso parte alla festa scudetto negli spogliatoi dell’Allianz Stadium, insieme a tutti i compagni… o quasi.

Sì perchè nella foto postata sui social manca Cristiano Ronaldo. Potrebbe essere solo una casualità, ma di certo fa rumore l’assenza del portoghese nel post sui social del capitano.

C’è un tempo per ogni cosa. Un tempo per essere delusi e un tempo per gioire. Oggi dobbiamo festeggiare questo incredibile traguardo: 8 volte campioni. Stiamo scrivendo la storia e abbiamo ancora tanti sogni da realizzare. Fino alla fine!!! Avanti così!!! #W8nderful pic.twitter.com/7PQyvkYwjx

— Giorgio Chiellini (@chiellini) April 20, 2019