Juve, Chiellini: «Ronaldo ha dato una spinta importante alla società»

Giorgio Chiellini ha tessuto le lodi di Cristiano Ronaldo in occasione della diretta Instagram in compagnia di Martina Colombari. Ecco le parole del difensore della Juve.

«Purtroppo lui ci ha segnato tanto tanto… È uno dei calciatori che mi ha segnato di più in carriera, per fortuna ora è un mio compagno. Ci ha dato un grande boost negli ultimi due anni, tirando fuori il meglio da ognuno di noi e dando una spinta importante a tutta la società. È di un altro livello, e giochiamo per lui per farlo rendere al meglio».