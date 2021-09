Juve, Chiesa e Bernardeschi tornano a lavorare in gruppo: le ultime

Buone notizie per Massimiliano Allegri verso la sfida contro il Milan: Chiesa e Bernardeschi rientrano in gruppo alla Continassa

(Mauro Munno, inviato alla Continassa) – Buone notizie per Massimiliano Allegri dall’allenamento mattutino alla Continassa: dopo le assenza contro il Malmoe, rientrano in gruppo Federico Chiesa e Federico Bernardeschi (con una fasciatura al ginocchio sinistro).

I due ex Fiorentina dunque lavorano in vista della gara contro il Milan, in programma domenica 19 settembre alle 20.45 all’Allianz Stadium: i bianconeri vogliono cogliere la prima vittoria in Serie A magari potendo contare sui due esterni.

