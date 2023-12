Juve, completato l’acquisto di Vasilije Adzic dal Buducnost

La Juve acquista il centrocampista centrale montengrino classe 2006 Vasiliej Adzic dal Buducnost Podgorica

La Juve ha superato la concorrenza del Bologna e di altre squadre raggiungendo l’accordo col Buducnost per Adzic. Come riferito da Sky Sport, per chiudere il colpo di mercato per il talento classe 2006 considerato tra i più promettenti nel panorama europeo è risultato decisivo un blitz effettuato direttamente a Podgorica.

La Juve acquisterà il centrocampista per 5 milioni (più percentuale di futura rivendita), lasciandolo al Buducnost fino a fine stagione (diventerà maggiorenne a maggio). Le visite mediche sono in programma già per la prossima settimana.

