Juve, De Ligt: «Critiche? Sono poco informato, non leggo più di tanto»

Juve, De Ligt è contento della sua prestazione con la Lokomotiv: «Non ho fatto troppi errori. Critiche? In generale sono poco informato»

Poco dopo il successo contro la Lokomotiv Mosca, il difensore della Juve Matthijs de Ligt ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della testata olandese De Telegraaf. Ecco le parole del centrale:

«Contro i russi penso di aver giocato bene: solido e stabile, non ho fatto troppi errori. Troppa palestra? È solo un falso mito. In generale sono poco informato comunque sulle critiche, non leggo più di tanto a dire il vero».