Juve, è tornato Higuain: il Pipita è atterrato a Torino – VIDEO

L’attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain, è appena tornato in Italia. Il Pipita è atterrato a Torino: le ultime

Gonzalo Higuain è tornato. L’attaccante della Juventus, che aveva usufruito di alcuni giorno di permesso extra per stare vicino alla mamma, ha fatto rientro in Italia in questi minuti.

LEGGI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SU JUVENTUSNEWS24.COM

Come riportato dall’inviato di JuventusNews24.com, il centravanti argentino è atterrato in questi istanti a Caselle. Ieri la partenza dall’Argentina, oggi, poco prima delle 16.30 l’arrivo a Torino. Per il Pipita inizia una fase importante.