Juve, Emery ti mette il bastone tra le ruote: «Ramsey? Ora non lo vendo»

Ramsey è l’oggetto del desiderio della Juve di Allegri ma Unai Emery non vuole far scappare il gallese e alza le barricate

Passano le ore e la Juve è sempre più vicina ad Aaron Ramsey. Il gallese è l’oggetto del desiderio dei bianconeri per il mercato di gennaio ma dall’Inghilterra, Unai Emery allenatore dei Gunners promette battaglia: «Oggi lo voglio con noi, a fine stagione sarà il momento in cui potrà andare dove vuole. Juve? Non so nulla. Voglio che resti concentrato ogni giorno sui nostri allenamenti e pensi alla prossima partita, che è contro il Blackpool in FA Cup. Ma lo vedo molto sul pezzo. Martedì, per esempio, ha giocato 15 minuti ma ha segnato e giocato bene. Voglio questo da lui»