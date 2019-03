Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli in conferenza dopo la gara con la Juventus, ma la sala stampa è vuota! Giornalisti scappati dopo le parole di Massimiliano Allegri

Una scena praticamente quasi surreale per la Serie A, eppure realmente accaduta: subito dopo la gara tra Juventus e Empoli di ieri pomeriggio, come consuetudine, il tecnico degli ospiti Aurelio Andreazzoli si è presentato nella sala stampa dell’Allianz Stadium per rispondere alle solite domande dei giornalisti. Tutto nella norma, non fosse che in verità di giornalisti ad attenderlo non ce n’era praticamente quasi nessuno. Tutti i cronisti erano infatti andati via appena pochi minuti prima, poco dopo la fine della conferenza stampa di Massimiliano Allegri (per cui invece, come sempre, la platea era praticamente gremita).

«È già passato Allegri?», ha immediatamente chiesto Andreazzoli, non troppo sconvolto per la prevedibile sconfitta subita, ai pochissimi giornalisti presenti, che gli hanno dunque risposto affermativamente. «Ah, ecco perché non c’è nessuno», ha quindi controreplicato il tecnico dell’Empoli, prima di aggiungere ironicamente: «Pochi ma buoni».