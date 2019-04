Juve, Allegri ha colpito ancora: questo Emre Can è già insostituibile

Juve, Allegri ha colpito ancora: Emre Can nella difesa a tre è già diventato una pedina insostituibile

Qualcuno pensava che quest’anno non sarebbe arrivata. Che il tecnico bianconero avesse perso l’ispirazione, travolto dalla severa sconfitta del Wanda Metropolitano con l’Atletico Madrid. E invece. E invece eccola qui, la “allegrata” della stagione. La mossa tattica di Massimiliano Allegri, che al solito – quando arriva la primavera – prova a rimescolare le carte e inventarsi la soluzione che assicuri alla squadra una marcia in più.

Era accaduto con Dani Alves sulla trequarti, tanto per fare un esempio. Era accaduto con il passaggio allo spavaldo 4-2-3-1, per farne un altro. Ed è accaduto anche questa volta, con protagonista Emre Can. Un po’ difensore aggiunto e un po’ classico centrocampista. Di grande gamba, ma anche di educato piede. Si era visto il primo assaggio all’Allianz Stadium contro i colchoneros, si era ripetuto l’esperimento nell’ultima uscita con l’Empoli.

E si è rivisto, ancora con lusinghieri risultati, anche questa sera alla Sardegna Arena di Cagliari. Quando il tedesco ex Liverpool è tornato ad assumere una posizione “ibrida” – terzo di difesa in fase di non possesso palla, centrocampista a tutti gli effetti in fase di impostazione – con l’uscita dal campo per infortunio di Caceres. Risultando tra i migliori in campo, come non di rado accaduto da quando ha risolto ogni noia fisica.

Una cartolina su tutte: l’azione del raddoppio ai danni dei rossoblù di Kean, innescata da un’uscita palla al piede del teutonico che in verticale ha poi imbeccato l’assist-man Bentancur. Un saggio del bagaglio a disposizione di Emre Can, una conferma di quella che si sta rivelando l’ennesima “allegrata” riuscita.

@DanieleGalosso