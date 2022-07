Juve, Fagioli fa una richiesta per il futuro. Il centrocampista vuole certezze

Fagioli Juve, il giovane centrocampista bianconero ha fatto una richiesta al club bianconero: si aspetta sicurezze

Come riferito da Repubblica è tutto ancora da capire il futuro del giovane Nicolò Fagioli.

Il centrocampista vorrebbe restare, ma allo stesso tempo ha intenzione di capire quali piani ha la Juve per il suo futuro. Il ragazzo vorrebbe infatti garanzie di far parte della prima squadra nella prossima stagione, altrimenti potrebbe non firmare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023.