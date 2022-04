Fiorentina, Biraghi: «A Torino per l’impresa. Finale con doppia dedica»

Cristiano Biraghi, terzino e capitano della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Tuttosport in vista della sfida con la Juve

PARTITA E DEDICHE – «Affrontiamo le partite tutte allo stesso modo e proveremo a fare così anche domani. Nelle ultime due trasferte abbiamo pareggiato con l’Inter e vinto a Napoli, ci dà ancora più fiducia. Andata? Risultato ingiusto, meritavamo di vincere noi quella partita. Faremo di tutto per riscattarci. Possiamo fare l’impresa e abbiamo tantissima voglia di andare in finale. Sarebbe il giusto premio per tifosi, società e presidente e il coronamento di un sogno che aveva anche Astori. Giochiamo anche per lui».

VLAHOVIC – «La Juve non è solo lui. Quello che sta facendo dimostra il giocatore che è che può ancora diventare. Sarà difficile fermarlo, anche se conoscerlo può rivelarsi un vantaggio, però anche lui conosce noi».

ITALIANO – «Come temperamento, carattere e grinta somiglia ad Antonio Conte, anche se dal punto di vista tecnico-tattico sono all’opposto. Con un allenatore così sei stimolato a dare il massimo. Stiamo acquisendo una nostra identità con il tempo».