La Juventus continua a vincere e mette nel mirino alcuni record di Serie A: ecco quali potrà infrangere entro Natale

Con la vittoria allo Stadium contro la Spal, la Juventus vince ancora e vola a 37 punti in classifica dopo non appena 13 giornate. Per i bianconeri si tratta della quarta vittoria di fila dopo lo stop interno contro il Genoa per 1-1. Attualmente la Juve è quindi in testa al campionato italiano di Serie A a +8 sul Napoli e a +10 sull’Inter al terzo posto. Presto da dire, ma sembra davvero difficile che le inseguitrici possano tener passo a questa squadra che pare esser di un altro livello. E per questo motivo, l’ottavo scudetto di fila sembra sempre più scontato.

Ma con questo andamento, quali record può ottenere la Juventus di Ronaldo? Iniziamo col dire che con la vittoria di sabato, i bianconeri hanno già stabilito un nuovo primato: avere un distacco così ampio sulla seconda dopo 13 giornate di campionato. Solamente una squadra, la Roma del 2000/01 allenata da Capello, aveva raggiunto 8 punti di differenza sulla seconda che, a quel tempo, era proprio la Juventus.

Per il resto, la squadra di Allegri punta a migliorare il proprio record di punti effettuati nel girone d’andata. Nel 2005/06 e nel 2013/14, la Juventus era infatti riuscita ad ottener 52 punti in un campionato a 20 squadre con 3 punti a vittoria. Un record davvero difficile da migliorare in quanto i bianconeri dovrebbero fare altre 5 vittorie ed un pareggio per arrivare a 53 punti. Ma non solo. Nelle prossime 6 gare, la Juve affronterà la Fiorentina, l’Inter, il Torino, la Roma, l’Atalanta e la Sampdoria. Non certo squadrette.

Venendo poi ai punti conquistati in casa nel girone di andata, anche in questo caso la Juve cercherà di battere il proprio record di 25 punti. Attualmente ne ha 19, quindi basterebbero 2 vittorie tra Sampdoria, Roma e Inter. Possibile anche il record che riguarda il minor numero di sconfitte complessive in un girone. In questo caso il primato appartiene al Napoli, con una sola sconfitta, ma attualmente la Juventus di Ronaldo non ha ancora perso punti a parte un pareggio.