Okoli su Juve Frosinone: «Uniti per un grande risultato»

Le dichiarazioni del difensore del Frosinone Okoli prima della gara contro la Juventus in trasferta. Ecco le parole

A Sky Sport, il difensore Okoli ha parlato così prima di Juve-Frosinone.

OKOLI – «La Juve ha grandi attaccanti e grandi soluzioni in avanti. Dobbiamo essere uniti e concreti, contiamo di riuscire a fronteggiarli tutti insieme. I tre della Juve? Sicuramente per loro tornare a giocare qui è sempre una cosa particolare. Li ho visti bene in settimana, molto concentrati e sono convinto che oggi faranno bene».