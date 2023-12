Juve, Giuntoli sfida l’Inter per un parametro zero della Premier

Juve, Cristiano Giuntoli segue Tomas Soucek, centrocampista del West Ham in scadenza di contratto che piace anche all’Inter

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il calciomercato della Juve potrebbe presto dare vita ad un altro duello con l’Inter per contendersi un parametro zero. Trattasi di Tomas Soucek, centrocampista del West Ham il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2024.

Gli inglesi potrebbero attivare la clausola di rinnovo automatico di un anno ma ancora non hanno deciso se esercitare questa opzione. Juve ed Inter, dunque, fiutano il possibile colpo.

