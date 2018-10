Juve, idea Rashford per l’attacco

La Juventus segue il giovane attaccante inglese del Mancheter United, in scadenza di contratto nel 2020

La Juventus studia il mercato e valuta possibili rinforzi alla ricerca della manovra giusta. Molti i nomi sul tavolo, valutazioni quasi giornaliere. L’ultima idea di Paratici è quella di Marcus Rashford, attaccante classe 1997 di proprietà del Manchester United. Sarà lui l’osservato speciale nella doppia sfida di Champions League proprio contro i Red Devils.

La caccia all’attaccante in casa bianconera non è legata ad un identikit univoco: il panorama è vasto, la margherita ha petali infiniti, il taccuino è pieno zeppo di profili interessanti. La Juventus vorrebbe sfruttare un’eventuale rottura tra il Manchster United e il giovane attaccante inglese, vista l’esigua continuità in questa stagione sotto la guida di Jose Mourinho con il quale non ha buon feeling. Al contrario con la maglia nazionale inglese, Rashford ha collezionato importanti prestazioni e numeri: 29 presenze e 6 reti, ultimo il gol decisivo in Spagna-Inghilterra.

La dirigenza bianconera, pertanto, spera in un’eventuale mancato rinnovo del contratto, in scadenza nel 2020 con opzione per un altro anno. In quel caso sarà pronta ad inserirsi per accaparrarsi il cartellino dell’attaccante inglese. Al momento la Juventus si è mossa in una semplice chiacchierata interlocutoria, senza avanzare alcuna proposta: soltanto per sondare il terreno e valutare possibili dinamiche di mercato.

La valutazione di Marcus Rashford oscilla tra i 60 e i 70 milioni di euro: cifra che sicuramente non spaventa la dirigenza bianconera. Attualmente non sono previsti ulteriori incontri, ma le parti sicuramente si incontreranno nei prossimi giorni per valutare i margini dell’affare.