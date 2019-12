Juve Inter, sfida in campo e sul mercato: il nome nel mirino dei due club

Juve Inter, sfida in campo nella lunga volata verso lo scudetto e sul mercato in vista di giugno: il nome nel mirino dei due club

E’ sempre Juve-Inter. In campo, dove il discorso scudetto si è ben presto ridotto ad una sfida a due tra la squadra di Sarri e quella di Conte. Ma non soltanto.

Perché i due club sono determinati a contendersi, sul mercato, anche i pezzi pregiati del panorama nazionale. A partire da Tonali, per cui – come riporta Tuttosport – c’è stato nelle ultime ore un contatto tra Paratici e Cellino. Ma sul talento del Brescia resta forte la concorrenza dei nerazzurri, che per primi con Marotta si erano mossi prendendo informazioni.