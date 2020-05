Juve, Iuliano: «5 maggio, che goduria! Vincemmo con pieno merito»

Mark Iuliano, ex calciatore della Juventus, ha parlato della sua esperienza alla Juve e in particolare del 5 maggio

Il 5 maggio 2002 è una data indelebile per i tifosi juventini, in positivo, e per i tifosi interisti, in negativo. Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, ha riavvolto il nastro dei ricordi parlando a JuventusNews24.com di quella giornata.

IL 5 MAGGIO 2002 – «Fu una goduria incredibile, un ricordo ancora vivissimo e bellissimo. Quello era uno scudetto praticamente già dell’Inter, alla fine trionfammo noi in maniera rocambolesca ma con pieno merito. Rimango convinto che furono loro a perderlo con quella sconfitta sul campo della Lazio, una squadra che non aveva più nulla da dire. Noi a Udine facemmo il nostro su un campo difficile, ma non difficilissimo. Durante quei 90′ eravamo più concentrati sulle reazione del pubblico rispetto a quello che succedeva in campo».