Juve, Kean ancora decisivo contro l’Empoli: un gol per la gioia di Raiola e… la disperazione di Allegri!

Tutto, a metà ripresa, era apparecchiato per lui. E lui, Moise Kean, non se l’è fatto ripetere. Risolvendo la sfida tra Juventus ed Empoli appena entrato in campo, nel momento migliore dei bianconeri di Massimiliano Allegri. Per la disperazione – tutta figurata, s’intende – dello stesso tecnico bianconero, che non più tardi di ieri aveva provato a smorzare l’ondata di entusiasmo intorno alle ultime settimane da sogno dell’attaccante classe 2000.

«Un giovane talento si costruisce un passo alla volta, non è che si possa paragonare a Messi o a Ronaldo perché ha segnato un gol al Liechtenstein – aveva abbozzato Allegri in conferenza stampa –. Ci vuole calma, ora deve recuperare da questa sbornia mediatica. Ci vuole equilibrio e mi sento in dovere di provare a tutelarlo». Spedendolo in panchina nel momento migliore della sua stagione, soluzione però saltata per aria – sempre in maniera figurata, s’intende – con la sua rete (per altro decisiva) appena messo piede in campo.

Un gol che avrà anche fatto metaforicamente disperare Allegri, ma che per certo ha regalato un’enorme gioia a Mino Raiola. Che di Kean è il fidato procuratore, da settimane al lavoro con la Juventus in vista di un rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2020. E, se l’ultimo mese della punta vercellese ha messo in mano all’agente il coltello dalla parte del manico, questa ulteriore conferma contro l’Empoli gli avrà permesso di affilare anche la lama.

@DanieleGalosso