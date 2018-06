Juve, il kit è completo: spunta anche la terza maglia da gioco – FOTO

La divisa casalinga della prossima stagione ha già debuttato nel match contro il Verona, mentre la terza è stata anticipata da un sito specializzato

La prima maglia aveva già debuttato nell’ultima partita di campionato, in casa, contro il Verona. Mancava solo la terza maglia per conoscere il kit che indosserà la Juventus nella prossima stagione. Ora il sito specializzato ‘footyheadlines’ ha pubblicato un’anticipazione della terza divisa dopo che lo aveva già fatto con quella da trasferta. La maglia presenta una base scura e logo, sponsor e scritte in giallo fluorescente. La vera novità sta nel fatto che sarà prodotta con materiale riciclato dai rifiuti trovati negli oceani. Una bellissima iniziativa che fa il paio con la nuova terza maglia della Juventus.