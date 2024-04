Filtrante di Cambiaso, Chiesa non sbaglia: Juve in vantaggio

La Juve passa in vantaggio contro la Lazio all’Allianz: bellissimo il passaggio di Cambiaso per Chiesa che non sbaglia

La Juve passa in vantaggio contro la Lazio all’Allianz: bellissimo il passaggio di Cambiaso per Chiesa che non sbaglia.

Errore in disimpegno della difesa biancoceleste e la squadra di Allegri non perdona. Il numero 7 segna il suo gol numero 30 con la maglia della Juve.