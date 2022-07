Juve, le mosse di Arrivabene in un anno di bianconero

Le mosse di Maurizio Arrivabene dal suo arrivo, un anno fa, alla Juve. La rivoluzione iniziata l’anno scorso

Iniziata un anno fa, la gestione dell’amministratore delegato Maurizio Arrivabene sta iniziando a far vedere i frutti del duro lavoro.

Il Corriere dello Sport parla di un ad che vuole rivoltare la sua Juve, renderla maggiormente “virtuosa” con le sue mosse. In primis con il taglio e il contenimento dei costi, come si è potuto già notare nel mancato rinnovo di giocatori come Dybala o Bernardeschi o nel pagamento irrisorio di commissioni per gli agenti dei nuovi arrivi. Sostenibilità della gestione e costruzione di una squadra vincente sono i suoi obiettivi e, al momento, non gli si può sicuramente dire che la tendenza degli ultimi anni non sia stata invertita con decisione.