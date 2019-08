Juve, Lukaku in posa al media day del Manchester United: le foto ufficiali per il club inglese

Il mondo del calcio è in attesa di sapere quale sarà la conclusione di una delle trattative più calde degli ultimi giorni, quella tra Juventus e Manchester United per il futuro di Dybala e Lukaku.

Nel frattempo il belga non si è sottratto ai suoi impegni contrattuali. Per lui una sessione di foto nel media day per la gallery ufficiale dei Red Devils.