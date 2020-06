Juve, Marchisio: «Addio Ronaldo? Mi auguro di no. Su Messi…»

Marchisio spera che Cristiano Ronaldo resti alla Juve: ecco le parole dell’ex centrocampista in diretta Instagram

Claudio Marchisio nel corso della diretta Instagram con Simona Ventura ha toccato diversi argomenti legati alla “sua” Juve. Ecco le dichiarazioni del Principino.

FUTURO – «Allenatore della Juve? No, ma perché non mi ci vedo a far l’allenatore. Bisogna avere delle doti particolari, saper tenere insieme un gruppo».

CALCIATORE CHE LO HA FATTO SOFFRIRE – «Come avversario? Messi mi ha colpito di più: è un talento purissimo, ce lo ricordiamo purtroppo bene per la finale di Berlino. E poi un altro lo vediamo in maglia bianconera: Cristiano Ronaldo. Gli anni prima che firmasse per la Juve lo abbiamo incontrato tante volte: ti metteva veramente in difficoltà e lo sta dimostrando tutt’ora. Mi colpisce la sua voglia di mantenersi in forma e ad alti livelli. A volte anche se la tua voglia è così grande c’è sempre qualche paletto che si mette in mezzo. Lui invece è sempre ad alti livelli e dimostra veramente quanto si stia impegnando per rimanere tra i numeri uno».

FUTURO RONALDO – «Andrà via? Non lo so ma mi auguro di no. Per la Juventus e per l’interesse che ha portato in Serie A, si è messo in gioco. Spero che rimanga».

BERNARDESCHI – «L’ho vissuto l’ultimo anno di Allegri, è un giocatore duttile che può fare più posizioni ma si andrebbe a snaturare la sua vera dote: giocare largo sulla fascia per accentrarsi. Credo che debba rimanere qualche metro più avanti».