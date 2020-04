Juve, Matri: «Gol a cui ci tengo di più? L’ultimo fatto in bianconero!»

Matri a Casa con la Juve: l’ex bianconero risponde ai tifosi. Le dichiarazioni dell’attaccante in collegamento insieme a Barzagli

C’è Alessandro Matri a fare compagnia ad Andrea Barzagli nella puntata odierna di A Casa con la Juve. L’ex attaccante bianconero è stato ospite dell’ormai salotto fisso di casa Juventus e ha risposto alle domande dei tifosi, oltre a quelle di Enrico Zambruno e Claudio Zuliani.

MATRI – «Io non riesco a farmi nemmeno gli step. Io sono a Milano, con Federica e le due bambine e la giornata è bella impegnativa. Non mi taglio la barba perchè ad alcuni bruttini come Barzagli li ha fatto diventare carini».

RIGORISTA – «Io penso sia più bravo Barzagli, io ne ho tirati 8 in carriera e ne ho sbagliati quattro».

GOL JUVE – «Di sicuro quello alla Lazio in Coppa Italia, perchè è stato decisivo e anche l’ultimo in bianconero».