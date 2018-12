Juve, Rabiot si allontana: la priorità va ad un altro club

Il centrocampista del PSG Rabiot, in scadenza a giugno, è pronto a lasciare la capitale francese verso una nuova destinazione

Il tira e molla tra Adrien Rabiot e il PSG sembra giunto al suo epilogo, con il centrocampista francese deciso a non rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione. L’addio annunciato di Rabiot ha scatenato molti club europei, disposti a fare follie per averlo in squadra. Anche in Italia non sono mancati i candidati: Inter, Milan e Roma studiano il colpo da lontano, la Juventus si è invece mossa con largo anticipo per bruciare la concorrenza.

Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni riportate da Le Parisien e Mundo Deportivo, anche i bianconeri sembrano doversi fare da parte dinnanzi al principio di accordo che Rabiot avrebbe già trovato con il Barcellona. Il giocatore ha infatti sempre ribadito il gradimento per la destinazione catalana, ma non solo. Sembra infatti che, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo, il Barça sia disposto a consegnare al giocatore un bonus alla firma da 10 milioni di euro. Un’offerta quindi quasi irrinunciabile, ma si vedrà se riuscirà a sortire l’effetto sperato dai blaugrana.