Juve e Milan vincono, ma il significato è diverso

La Juventus di Thiago Motta e il Milan di Fonseca vincono entrambe in trasferta rispettivamente contro Udinese e Monza

«Thiago Motta riemerge dall’abisso delle proprie insicurezze, Fonseca può sorridere per il primo acuto in trasferta ma non ha certo risolto i problemi che assillano la sua creatura»: l’editoriale del Corriere della Sera a firma Alessandro Bocci mette a confronto le due gare del sabato sera e ritiene che abbiano un peso specifico diverso. L’articolo prosegue così l’analisi sui rossoneri: «Nel Milan tutto sembra casuale: il ritmo è sempre troppo basso, la difesa scoperta, la squadra lunga. Il solito Leao, entrato nell’ultima mezz’ora, si mangia il raddoppio».

Diversa la situazione in casa bianconera: «La Juve, invece, riscopre il piacere del gioco. Niente di trascendentale, ma a Udine si presenta con l’atteggiamento giusto: ordinata, energica, riaggredisce alta come vuole il suo allenatore e mantiene le distanze tra i reparti, muovendosi da squadra. Tutta un’altra storia rispetto alla deludente e confusa notte contro il Parma in cui i bianconeri erano stati infilati dalle ripartenze emiliane e costretti a inseguire per tutta la partita».