Juve Milan, una partita che vale una stagione: ecco quanto c’è sul piatto

Juve e Milan si giocano un posto in Champions League che vale un lauto incasso ma non solo. Tutto quello che c’è sul piatto

Juve e Milan si giocano la stagione nel match di domenica allo Stadium. I due club, in corsa per un posto in Champions League, si sfideranno nel big match di domenica sera a Torino. I ricavi da premi hanno un peso fondamentale per i bianconeri: come rivela La Gazzetta dello Sport, sono stati un quarto del fatturato. Chi entra in Champions, infatti, ottiene una 50ina di milioni.

Pur fermandosi solo ai quarti, la Juve ne ha incassati quasi 80. Contando il pubblico, che potrebbero tornare, si può arrivare fino a 90 milioni complessivi. L’ingresso in Champions, dunque, non vale solo il blasone, ma anche (tanti) soldi. Gara importante anche per i tecnici: Pirlo si gioca la permanenza alla Juve. Anche il futuro di due giocatori come Donnarumma e Ronaldo passa dal quarto posto.