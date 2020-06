Juve, niente partitella per Ramsey: per il gallese differenziato alla Continassa. Assente anche Giorgio Chiellini

Prosegue la preparazione della Juventus in vista della ripresa del campionato. Ieri la squadra di Maurizio Sarri ha effettuato un test match all’Allianz Stadium per iniziare ad impostare e trovare il ritmo partita.

Secondo quanto riportato da JuventusNews24, Aaron Ramsey non ha preso parte alla partitella: per il centrocampista gallese differenziato alla Continassa insieme a Giorgio Chiellini. Sarri non ha voluto rischiare chi non è ancora al top della condizione.