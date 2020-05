Juve, obiettivo abbattere il monte ingaggi: ecco chi rischia la cessione

La Juve vuole abbassare il monte ingaggi e per farlo starebbe pensando a delle cessioni eccellenti: ecco i giocatori indiziati

Il prossimo mercato della Juve avrà due obiettivi. Uno è scontato ed è quello di rinforzare la rosa, l’altro è nuovo, ossia abbattere il monte ingaggi che nelle ultime stagioni e lievitato notevolmente.

Come riporta La Gazzetta dello Sport il modo più rapido per farlo è cedere quei giocatori con ingaggi pesanti. Ecco perché pedine come Miralem Pjanic, Adrien Rabiot e Douglas Costa rischiano di fare le valigie. Al loro posto dovrebbero arrivare giocatori più giovani e magari con contratti più abbordabili.