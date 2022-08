Juve, oggi il consulto a Lione per Pogba

Giornata decisiva per la Juve per capire il da farsi con l’infortunio di Paul Pogba: il francese è a Lione per la diagnosi

Giornata di consulti in casa Juve per chiarire l’entità dell’infortunio di Pogba e, di conseguenza, i relativi tempi di recupero del centrocampista francese.

Come riportato da Tuttosport, oggi il francese sarà a Lione per un consulto medico. La sensazione, stando a quanto dicono gli esperti, è che in questi casi sia difficile evitare uno dei due interventi chirurgici (meniscectomia e sutura meniscale).