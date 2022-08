Infortunio Pogba, rinviato il consulto medico per il francese: la nuova data

Infortunio Pogba, rinviato il consulto medico a cui il francese deve sottoporsi. Le ultime notizie da casa Juve

Paul Pogba si sottoporrà a breve ad un consulto medico per chiarire l’entità e i tempi di recupero dopo l’infortunio al menisco.

Secondo quanto riferito da Giovanni Albanese della Gazzetta dello Sport, il consulto in questione, che si pensava potesse avvenire già nella giornata di oggi, è in realtà in programma per la giornata di domani.