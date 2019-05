Juve, Pinsoglio titolare contro la Sampdoria: il suggestivo precedente

Juve, Pinsoglio domenica contro la Sampdoria giocherà titolare: il suggestivo precedente della passata stagione

La prima proprio all’ultima. Sì, perché il turno che conclude il campionato farà anche da cornice per l’esordio stagionale per Carlo Pinsoglio. Il terzo portiere della Juve che ha trascorso il resto della stagione in panchina, alle spalle dei più blasonati colleghi Szczesny e Perin.

Per l’estremo difensore si tratta della seconda stagione in bianconero e della seconda, analoga, circostanza. Anche nella passata annata, infatti, Pinsoglio aveva fatto l’esordio nell’ultima giornata. Passando, per certi versi, alla storia: a mezz’ora dalla fine della gara casalinga col Verona subentrò a Buffon, che usciva così dal campo per l’ultima volta dopo una vita trascorsa in bianconero.