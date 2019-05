Paul Pogba a Torino per la festa di Barzagli. I tifosi della Juventus sognano il ritorno in bianconero: le ultime

C’era anche Paul Pogba al party d’addio di Andrea Barzagli. Dopo i festeggiamenti allo Stadium, i bianconeri si sono ritrovati in un noto locale di Torino per salutare il difensore, prossimo al ritiro. Presenti tanti ex bianconeri come Llorente e Buffon ma anche Paul Pogba.

I tifosi della Juve sognano per il possibile ritorno del Polpo, indimenticato campione bianconero. La foto comparsa in rete in queste ore ha acceso le suggestioni di calciomercato. I tifosi juventini sognano Paul Pogba ma il ritorno del centrocampista francese è complicato.