Juve, Pogba: «Non vedo l’ora del RICORSO, sono sicuro che andrà tutto BENE. Sulla SQUALIFICA dico QUESTO»

Le parole di Paul Pogba, centrocampista della Juve, dopo la sua squalifica per doping. Tutti i dettagli in merito

Paul Pogba ha parlato a Forbes del suo futuro con la Juve.

LA SUA VITA DOPO LA SQUALIFICA– «È difficile essere totalmente onesti. Il calcio ha fatto parte della mia vita da quando ho memoria. Tuttavia, ho la mia famiglia, la mia fede, i miei amici e i miei fan che mi hanno sostenuto, il che rende le cose più facili. Andrà tutto bene».

IL RICORSO IN APPELLO – «Anche se non posso parlare molto di questo, tutte le strade portano alla data dell’appello. Fino ad allora, il mio obiettivo è rimanere in forma e non vedo l’ora di fare l’appello».