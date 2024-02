Juve Rabiot: «Dobbiamo essere realisti: oggi troppo mosci»

Le parole di Adrien Rabiot, centrocampista della Juve, dopo il pareggio rimediato dai bianconeri contro il Verona

Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Juve contro il Verona. Di seguito le sue parole.

DUE PUNTI NELLE ULTIME QUATTRO – «Dovevamo fare di più dopo i punti lasciati in corsa. Stasera non dovevamo prendere il primo gol che ci ha fatto male. Abbiamo rimontato ma ci siamo messi a giocare tardi nella ripresa. Sono questi i dettagli che fanno la differenza, dobbiamo ritrovare quello che eravamo prima quando non prendevamo gol. Proviamo a trovare la vittoria, qui non era facile, ma piano piano dobbiamo riprendere questo percorso. Dobbiamo ritrovare fiducia e vittoria».

SORPASSO MILAN – «Dobbiamo essere realisti. L’Inter fa il suo percorso, noi dobbiamo lottare per tenere il secondo posto. Senza preoccuparci di quelli dietro. Siamo arrivati qui con 53 punti essendo quello che eravamo. Se lo ritroviamo ce la giocheremo per il secondo posto. Oggi troppo mosci».

