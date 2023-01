Juve, riecco Pogba e Vlahovic: Allegri ritrova i big

La Juve ritrova Pogba e Vlahovic ieri in campo nella partitella contro la Next Gen, Allegri li potrebbe convocare per la sfida contro il Monza

Magari non da questa partita ma dalla prossima Allegri potrebbe ritrovare dall’inizio la spinta di tutti i suoi big e proporre la squadra pensata in estate. Pogba in mezzo al campo e l’attacco formato dal tridente Chiesa, Di Maria e Vlahovic. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.