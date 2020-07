Juve Roma, bianconeri senza Sarri e Pjanic: erano entrambi diffidati

Per l’ultima giornata di campionato la Juve dovrà fare a meno di Maurizio Sarri e Miralem Pjanic: ammoniti entrambi contro il Cagliari

Miralem Pjanic e Maurizio Sarri sono stati ammonito nel corso della gara contro il Cagliari e dovranno saltare l’ultima giornata contro la Roma.

Pjanic ha commesso un fallo da dietro ai danni di Joao Pedro ricevendo l’ammonizione dall’arbitro Ghersini. Il tecnico bianconero, invece, ha ricevuto il cartellino giallo per alcune proteste nei confronti del quarto uomo per un fallo di Joao Pedro su Pjanic non ravvisato.