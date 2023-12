Sandro Veronesi: «Juve Roma, meglio Vlahovic in bianconero che Lukaku»

Sandro Veronesi è uno degli scrittori italiani di maggiore fama. Grande tifoso juventino, ha parlato con La Gazzetta dello Sport della sfida di stasera con la Roma

VLAHOVIC O LUKAKU – «Mi tengo Vlahovic. Lukaku sta bene dove sta, la Roma ne aveva più bisogno di noi. Senza il giusto indennizzo economico, ha fatto bene la Juve a non scambiare il serbo e il belga».

DYBALA – «Vederlo come avversario è sempre un colpo al cuore. Paulo non ha mai tradito, alla Juve. E noi tifosi lo abbiamo sempre amato. Un peccato vederlo contro. Speriamo che, rientrando da un infortunio, non abbia lo smalto dei tempi migliori».

YILDIZ – «Yildiz è molto tecnico e come lui ne abbiamo pochi in rosa. É in un momento magico e spero giochi. Il 18enne turco contro il Frosinone ha segnato un gol pazzesco e i difensori avversari lo conoscono ancora poco: può diventare la mina vagante. Deciderà Allegri come organizzare la staffetta con Chiesa».

ALLEGRI VS MOURINHO – «Max e Mou parlano lingue simili. Si stimano. E si temono: penso che entrambi staranno molto attenti. Possibile che la partita non sviluppi un gran gioco, però ci sono i singoli e tanto la Juve quanto la Roma hanno giocatori che possono decidere la partita con un colpo. I bianconeri hanno ritrovato il pubblico. E non è un dettaglio perché aiuta la squadra a non abbassare l’intensità».

FIRMEREBBE PER 2° POSTO E COPPA ITALIA – «No. Non si cede il passo in campionato per vincere la Coppa Italia».