Juve, terza offerta per Golovin. Si pensa anche al rinnovo di Cuadrado

La Juventus aumenta il pressing per Aleksandr Golovin e pensa al rinnovo di Juan Guillermo Cuadrado: le ultimissime

Un’operazione in entrata per la Juventus e un’operazione in casa. I bianconeri, secondo Sky Sport, puntano al rinnovo di Juan Guillermo Cuadrado e puntano anche su Aleksandr Golovin. Quest’oggi Alessandro Lucci, procuratore del colombiano, ha incontrato i dirigenti della Juventus per parlare del prolungamento del laterale colombiano: l’attuale contratto del colombiano scade nel 2020 ed il prolungamento potrebbe essere fino al 2021 o 2022.

La Juve, come detto, continua a lavorare anche con il CSKA per la stella russa Golovin. Il centrocampista classe ’96 ha già dato il suo assenso all’operazione ma la Juve non ha ancora l’accordo con i russi che hanno respinto la seconda offerta da 19 milioni più bonus. La Juve ha presentato una terza offerta: 20 milioni più bonus, confermando la percentuale sulla futura rivendita, già inserita a inizio trattativa. I bianconeri attendono una risposta a breve (il CSKA chiede 30 milioni).