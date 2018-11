Durante l’allenamento della Juventus in vista della gara con il Cagliari, Ronaldo, Cancelo e Cuadrado danno vita ad una super gara di tiri in porta

Dopo la vittoria sull’Empoli, la Juventus di Massimiliano Allegri sarà impegnata sabato sera in casa contro il Cagliari. Un impegno da non sottovalutare per i bianconeri, che troveranno una squadra in ottima forma, con Pavoletti in stato di grazia. Per mantenere alta la tensione Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo e Juan Cuadrado hanno organizzato una gara di tiri alla Continassa alla fine dell’allenamento. Il video, pubblicato sui canali social della Juventus, ha già fatto migliaia di visualizzazioni. Uno score incredibile per i tre giocatori, che raramente hanno sbagliato un tiro in porta, accompagnati da urla di gioia e continue prese in giro. Alla fine a trionfare sembra proprio Juan Cuadrado, con due missili che non lasciano scampo al portiere.