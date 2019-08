Juve, amichevole con la Triestina al Nereo Rocco: quando ci sarà

La Juve scenderà in campo a Villar Perosa, ma non sarà quella l’ultima amichevole stagionale: i bianconeri affronteranno poi la Triestina

Quello di Villar Perosa sembrava essere l’ultimo impegno del pre-campionato della Juve, e invece così non sarà. I bianconeri, che domani scenderanno in campo per la tradizionale amichevole contro la Primavera, avranno poi un altro impegno prima dell’inizio della stagione: quello contro la Triestina.

I bianconeri affronteranno la squadra di Serie C sabato 17, a una settimana dall’inizio del campionato. Non è ancora noto l’orario della sfida amichevole, ma comunque il match si giocherà in prima serata.