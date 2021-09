Juventus, a Napoli senza sudamericani? Giocherebbe così

Juventus senza sudamericani? Ecco la possibile formazione che potrebbe schierare Allegri contro il Napoli l’11 settembre

La Juventus, con ogni probabilità, dovrà rinunciare ai suoi sudamericani per la sfida col Napoli dell’11 settembre.

Se per gli Europei i rischi arrivano principalmente dalla stanchezza accumulata, discorso diverso per i nazionali sudamericani e per McKennie, che arriveranno a Torino nell’immediata vigilia della partita con il Napoli, giocando le ultime partite nella notte tra giovedì e venerdì prima di imbarcarsi e tornare in Italia.

Questa, quindi, la possibile formazione di Allegri.

Juventus (433): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Rabiot, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean, Morata.