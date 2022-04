Juventus, addio Chiellini a fine stagione? Il difensore ha un’idea in mente

La Juventus e Chiellini potrebbero dirsi addio al termine della stagione: il difensore avrebbe un’idea in mente

Queste potrebbero essere le ultime settimane di Giorgio Chiellini alla Juventus nelle vesti di calciatore. Il difensore si appresta infatti a dire addio alla Vecchia Signora al termine di questa stagione.

Secondo quanto riportato dal Tuttosport, Chiellini ha un’idea che gli frulla da tempo in testa: vorrebbe provare un’esperienza di vita all’estero, per sé e per la famiglia. Ecco perché continua a prendere piede l’ipotesi MLS. Soltanto dopo, con ogni probabilità, potrebbe iniziare la sua carriera da dirigente alla Continassa.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24