Juventus, addio Ramsey: incontro decisivo ieri con l’agente. Le ultime

Calciomercato Juve: i bianconeri hanno incontrato ieri l’agente di Ramsey. Per il gallese in arrivo la cessione a gennaio

L’agente di Aaron Ramsey, David Baldwin, ha incontrato la dirigenza della Juve ieri alla Continassa. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti bianconeri hanno cercato insieme a lui una soluzione in grado di soddisfare entrambe le parti.

L’incontro è servito se non altro per escludere la possibilità di una risoluzione di contratto, che avrebbe costi troppo alti per il club. Si lavorerà dunque ad una cessione ‘tradizionale’ a gennaio, che libererà il posto all’arrivo di un possibile rinforzo a centrocampo. Dall’Inghilterra rimbalzano le voci di un interessamento di Everton e Newcastle, al momento però non sono arrivate offerte concrete.

